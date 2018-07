AGRIGENTO. Si aprono le porte del calcio professionistico per un giovanissimo calciatore agrigentino. Giuliano Guadagnoli, classe 2002, alto 1,90 per 77 Kg, possente bomber attaccante punta centrale entra a far parte della Lazio.

Dopo aver militato nelle giovanili del Favara Academy, ha rappresentato la Sicilia al torneo Nazionale delle Regioni nella categoria giovanissimi, dove è stato anche notato ed oggi ha apposto ufficialmente la firma sul contratto che lo introduce nel mondo dei professionisti della serie A con la S.S. Lazio under 17.

Ultima modifica: 5 luglio 2018