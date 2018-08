Ultimo appuntamento del Caffè Letterario con Lidia Tilotta e Pietro Bartolo

AGRIGENTO. Venerdì 24 agosto si terrà alle ore 19 l’ultimo appuntamento della V rassegna denominata “Caffè Letterario- sulla strada della Legalità” sulla terrazza del Centro Balneare della Polizia di Stato in Viale delle Dune a San Leone. La rassegna, promossa sia dalla Questura sia dall’associazione “Emanuela Loi”, vedrà come moderatore della serata Giandomenico Vivacqua e tratterà del libro scritto a quattro mani dalla giornalista del Tg3 Lidia Tilotta e da Pietro Bartolo, medico, che racconta degli epocali fenomeni migratori di questi ultimi anni e della vita di uomini, donne e bambini stipati come bestie in barconi fatiscenti. Nell’ambito della serata vi sarà anche un dibattito sui suddetti fenomeni migratori con una toccante lettura di Enzo Alessi e di due liriche della poetessa Liliana Arrigo, seguito dalla sociologa delle migrazioni Roberta Di Rosa e dallo storico Gaetano Allotta. Al termine della serata un rinfresco offerto dalla Polizia di Stato. L’ingresso è gratuito.

