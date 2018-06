Ultima novità culinaria dello Chef Moscato: un lingotto di gelato molto particolare

Lo Chef favarese Giuseppe Moscato, di Villa Majisa di Agrigento, mostra in anteprima l’ultimo suo capolavoro in cucina. Si tratta di un lingotto di gelato al basilico con gambero rosso di Mazara, sale rosa dell’Himalaya e pepe rosa. Un piatto studiato per stupire i clienti ed inserito nel percorso degustativo “viaggio nel gusto”. Dunque, voglia di migliorarsi sempre di più ma soprattutto deliziare non solo il palato ma anche la vista degli assaggiatori.