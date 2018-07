Uila – Uil: Proteggiamo la provincia dagli incendi estivi

Uila Agrigento – Acquisto e Plicato: “La comunità di Casteltermini e tutta la provincia agrigentina va protetta dagli incendi estivi. Si chiariscano tra gli organi preposti le competenze per l’approvvigionamento idrico.”

La Uila di Agrigento interviene con Gero Acquisto e Peppe Plicato sulla difficile situazione che si è creata in provincia di Agrigento per arginare la problematica incendi e nella fattispecie quello che è successo e può continuare a succedere a rischio del territorio e delle comunità.

Il rischio nasce dalla mancanza di punti d’appoggio per l’approvvigionamento idrico in caso di incendio, tant’è vero che il serbatoio, l’abbeveratoio che gestisce Girgenti Acque è interdetto al Comune per un mancato pagamento di bollette dopo l’installazione del contatore, questo comporta per i vigili del fuoco e le squadre dei forestali un ostacolo in caso di emergenze.

Infatti gli idranti di appesamento nel centro abitato sono stati chiusi dal gestore privato e ha lasciato in caso di calamità il paese scoperto .

Una cosa è chiara, si deve trovare una soluzione prima che altri incendi possano distruggere il bosco e creare incolumità ai cittadini. Per tutto ciò si devono potenziare le fonti di approvvigionamento per le emergenze concludono, Acquisto e Plicato.

Ultima modifica: 18 luglio 2018