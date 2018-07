Ufficializzato il calendario di B2, debutto in Campania per la Seap Aragona

La Federazione Italiana Pallavolo ha pubblicato i calendari di Serie B. La Seap Aragona, neo promossa in B2, debutterà a Castellammare di Stabia, sabato 13 ottobre, contro la Link Campus University Napoli. Il match è in programma alle ore 18.30. L’esordio in casa, al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento, il 20 ottobre alle ore 18, sarà contro la Luc Volley Reggio Calabria. Alla terza di campionato il big match a Santa Teresa di Riva, nel primo derby siciliano, contro l’Amando, una delle formazioni più accreditate per il salto di categoria. La Seap Aragona, alla quarta di campionato, potrebbe osservare un turno di riposo se non dovesse essere ripescata nessuna formazione nel girone I. Alla quinta giornata, il prossimo 10 novembre, la squadra del presidente Nino Di Giacomo, ospiterà il Volley Terrasini, fresco di ripescaggio al posto della Pallavolo Sicilia Catania. Alla sesta giornata, le “Leonesse” del neo allenatore Francesco Eliseo, giocheranno a Nola contro la locale formazione “Città dei Gigli”. Il 24 novembre, per la settima giornata, la Seap Aragona riceverà la visita del Volley Reghion Reggio Calabria. Poi, sette giorni dopo, il derby in trasferta a Castelvetrano. L’8 dicembre al “Nicosia” arriverà il Planet Strano Light Catania. Il 15 dicembre la Seap Aragona sfiderà nel capoluogo siciliano l’Ard Palermo. Ancora un derby siciliano all’undicesima giornata, il 5 gennaio 2019, per la sfida ad Agrigento contro la Sifi Kondor Catania. Alla penultima del girone d’andata la Seap Aragona tornerà in Campania per sfidare l’Allianceinsay Battipaglia. Il girone d’andata si concluderà il prossimo 19 gennaio con la sfida Seap Aragona – Volley Giarre Catania.

Ultima modifica: 29 luglio 2018