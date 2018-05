UDC Terrana “Soddisfazione e gratitudine per visita di Lorenzo Cesa

Soddisfazione e gratitudine per la visita di ieri in Sicilia del leader dell’ UDC Lorenzo Cesa è stata espressa dal coordinatore politico regionale Decio Terrana. “Il nostro segretario nazionale – ha detto Decio Terrana – in mattinata ha incontrato il presidente della Regione Nello Musumeci e il presidente dell’ Ars Gianfranco Miccichè, un tangibile segno di rispetto istituzionale e desiderio di fattiva collaborazione, sempre in mattinata – continua Terrana – l’ On Cesa insieme con il gruppo parlamentare ha tracciato alcune indicazioni politiche a sostegno dei valori dell’ UDC, nel pomeriggio è stato calorosamente accolto dai dirigenti e candidati dell’ UDC a Catania e Siracusa, alla presenza dei rispettivi candidati Pogliese e Reale, l’ UDC – conclude Terrana – è impegnato in tutte le realtà con liste e candidati credibili e autorevoli, sono sicuro che faremo tutti insieme un ottimo risultato elettorale, segno di rinnovato impegno e di una profonda lealtà nei confronti del partito.” Decio Terrana è stato impegnato, negli ultimi mesi nella predisposizione delle candidature dell’ UDC per le prossime elezioni amministrative.

Ultima modifica: 26 maggio 2018