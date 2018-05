Tutta Sambuca prega per Leo D’Amico: gravi ma stazionarie le condizioni di salute dell’uomo investito durante il Giro d’Italia

AGRIGENTO. Sono stazionarie le condizioni di salute di Leo D’Amico, 48 anni, il vigilantes di Sambuca di Sicilia che da ieri lotta per la vita all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dopo essere stato travolto sulla statale mentre era impegnato a garantire il servizio staffetta nella tappa Agrigento- Santa Ninfa del Giro d’Italia.

L’incidente è accaduto prima del passaggio dei ciclisti in contrada Maddalusa, fra Agrigento e Porto Empedocle. Un anziano professore in pensione, Gaetano Agozzino, 70 anni, ha forzato il posto di blocco con la sua Fiat Stilo travolgendo la moto. Dopo essere stato interrogato, l’investitore è stato arrestato dalla polizia stradale con l’accusa di lesioni colpose gravissime e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo si trova ora ai domiciliari. Questa mattina nel luogo dell’incidente c’è stato un sopralluogo degli inquirenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Gravi le lesioni riportate dal motociclista che a Caltanissetta è stato operato per emorragia cerebrale. Ora si trova in coma ed è in gravi condizioni. Ma le sue condizioni sono stazionare. D’Amico si trovava in sella a una Bmw data per l’occasione in comodato d’uso da una concessionaria di Palermo. Rappresentante di sanitari, Leo è molto conosciuto a Sambuca, è un grande appassionato di auto e moto e ieri mattina aveva partecipato anche alla cerimonia di avvio della tappa agrigentina, postando sul suo profilo facebook anche un video, tanti gli amici che hanno scritto sul suo account.

Ultima modifica: 10 maggio 2018