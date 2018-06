Turismo, nasce Sicili2do: nuovo portale di escursioni nell’Agrigentino

AGRIGENTO. Verrà presentato giovedì 28 giugno alle 11, presso la sede di Confcommercio di Agrigento in via Imera 223, il nuovo progetto Sicily2do, il portale di escursioni nel territorio agrigentino.

Sicily2do nasce dall’esperienza storica e dalla perfetta collaborazione tra Ibla Europe Viaggi e Pattitour, operatori leader indiscussi nell’organizzazione di viaggi in bus.

All’interno del portale è possibile scegliere e prenotare numerosi tour ed escursioni ad Agrigento e in provincia, con partenze giornaliere garantite. L’offerta è in continua evoluzione e si arricchirà di nuove ed emozionanti travel suggestions.

“Si tratta di una grande opportunità per il turismo della nostra provincia, – dice Valeria Ciccotta, responsabile commerciale di Ibla Europe Viaggi – non solo perchè la partenza per le escursioni è prevista in prossimità dei B&B ed Hotels, ma anche perché ambisce a motivare i turisti a prolungare la loro permanenza nel nostro territorio”.

Ultima modifica: 20 giugno 2018