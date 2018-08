Tua, Non ci sono biglietti “a terra”: sui pullman urbani costano 50 centesimi in piÃ¹

AGRIGENTO. I problemi ad Agrigento non mancano mai. Dalla spazzatura alla carenza idrica. Adesso ci sono altri inconvenienti con il servizio urbano di trasporti della T.U.A.

Da alcuni mesi l’azienda, che ha una concessione provvisoria in scadenza nel mese di dicembre del 2019, starebbe creando disservizi sui cittadini e turisti a causa di un aumento, di fatto del costo del biglietto. A sentire alcuni utenti, nei punti con maggiore affluenza di turisti e utenza tutta, la ditta non fornisce i punti vendita e comunque in queste zone non è possibile acquistare il biglietto a terra. Un esempio su tutti San Leone – zona Aster, oltre alla zona Sant’Anna ingresso Valle dei Templi e altre zone della città strategiche.

Questo fa si che l’utenza debba pagare a bordo un biglietto maggiorato di 50 centesimi sulla tariffa normale di 1,20 euro per un totale di 1,70 euro. Ancor di più a gravare sulle tasche degli utenti anche il fatto che il biglietto non è a tempo ma a corsa ciò significa che se un utente dovesse fare pochi metri a bordo del mezzo è costretto a pagare sempre la cifra di 1,70 euro.

Cosa sta accadendo non si capisce: si paventano anche tagli alle corse e fermate soppresse.

Naturalmente si resta in attesa di una eventuale replica da parte dei vertici della Tua.

Ultima modifica: 19 agosto 2018