Tsunami a Girgenti Acque, Baldassano: “Istituire commissione d’inchiesta”

Carlo Baldassano, presidente del movimento europeo per la giustizia in provincia di Agrigento, con una nota da lui prodotta e che qui pubblichiamo integralmente esprime “soddisfazione per l’importante inchiesta su Girgenti Acque, alla procura di Palermo, al procuratore Luigi Patronaggio e ai pm Salvatore Vella e altri magistrati che hanno portato con sacrificio e professionalità tale delicata indagine”.

“Da sempre – afferma il rappresentante alla legalità di un autorevole movimento fondato dal compianto avvocato Pompeo Mangano – che l’illegalità va ogni giorno combattuta con lealtà, impegno, fede e responsabilità, per una giustizia garantista di cui ci battiamo da sempre per restituire ai cittadini uno status di città civile ed europea”. “Baldassano definisce “vergognoso, inaccettabile e gravissimo questo terremoto giudiziario che ha scosso l’opinione pubblica e l’Italia incredula di ciò che accade in Sicilia”. Baldassano chiede ai magistrati di cui nutre stima per la loro professionalità, di “sospendere dagli incarichi tutti gli indagati coinvolti e di applicare​ pene severe per riportare la legalità nel paese, a nome di una giustizia garantista e dei cittadini indignati e sconcertati da una classe dirigente inadeguata e clientelare”. Il movimento europeo chiede altresì una commissione di inchiesta a tappeto con interventi mirati e concreti, “la Girgenti Acque è ormai le ore contate. Vigileremo con la massima trasparenza per il bene del paese”, conclude Baldassano.“

Ultima modifica: 21 gennaio 2018