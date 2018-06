Trovato in possesso di 5 grammi di hashish: menfitano arrestato e subito rimesso in libertà

AGRIGENTO. Un venticinquenne di Menfi, è stato arrestato e subito rimesso in libertà dai carabinieri per detenzione al fine di spaccio di droga. È stato trovato in possesso di 5 grammi di hashish e di 600 euro, contante che teneva in una tasca dei pantaloni.

Il giovane, che forse erano tenuto sotto controllo dai carabinieri, è stato fermato dai militari per strada e trovato in possesso della droga e del denaro. La Procura non ha ritenuto di avanzare richiesta di applicazione di misura cautelare e, pertanto, il giovane è stato subito rimesso in libertà in attesa dell’udienza di convalida che si terrà dinanzi al Gip del tribunale di Sciacca.

Il venticinquenne ha nominato come difensore l’avvocato Accursio Gagliano

