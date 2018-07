Trovata l’intesa sui consorzi universitari. Si rilancia il Cua

AGRIGENTO. È stata raggiunta l’intesa tra i Rettori delle Università Siciliane e gli Assessori Lagalla ed Armao in tema di Consorzi universitari. Dopo anni di incertezze e timori sono stati definiti, con assoluta chiarezza, i contributi che la Regione Siciliana stanzierà ai Consorzi Universitari e la governance degli stessi, composta da un Presidente di nomina regionale, da un rappresentante degli enti consorziati e da un rappresentante dell’Università.

Si tratta di un accordo che era stato promesso dall’Assessore Lagalla in primavera, e tale promessa è stata mantenuta.

Lo scrive in una nota il consigliere comunale Pietro Vitellaro.

Adesso, sono certo che anche il Rettore Micari manterrà la promessa fatta ad Agrigento durante il Consiglio Comunale. Quando lo abbiamo invitato a relazionare in Aula Sollano, infatti, aveva dichiarato che sarebbe stato pronto a riaprire i corsi di laurea ad Agrigento nel momento in cui fosse stata raggiunta l’intesa con il governo regionale. Ebbene, adesso non ci sono più alibi. Si restituisca il diritto allo studio agli agrigentini che ne hanno diritto tanto quanto quelli di Trapani e Caltanissetta! Continueremo a tenere sempre alta la guardia e non indietreggeremo di un millimetro. Sono sempre aperto e pronto ad un confronto con il magnifico Rettore. Sono convinto che alla fine il buon senso vince sempre.”

Ultima modifica: 12 luglio 2018