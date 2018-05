Trofeo Internazionale “Piskeo”, arrivano un oro ed un argento per la nuoto Agrigento

Si è tenuto nei giorni 25, 26 e 27 maggio a Messina il Trofeo Internazionale “Piskeo”. Tradizionale appuntamento primaverile che da 14 anni ormai vede scendere in acqua importanti rappresentative italiane ed estere. Quest’anno al Trofeo hanno preso parte numerosissime squadre siciliane e di altre regioni d’Italia, nonché squadre provenienti da altre nazioni. Numeri importanti per questo Trofeo, con 804 atleti partecipanti che si sono dati battaglia in una emozionante tre giorni di gare. Ha preso parte all’appuntamento anche la A.D.P. Nuoto Agrigento di Carlo Dessì, società che opera nella Piscina di Favara. Cinque sono stati gli atleti convocati per l’occasione da coach Davide Dessì ed importanti sono stati i risultati conseguiti. La spedizione della Nuoto Agrigento, si è infatti conclusa con un oro ed un argento centrati da Nadine Cimino rispettivamente nei 50 e nei 100 stile libero. E’ la prima volta che l’atleta riesce a salire sul gradino più alto del podio di questo importante trofeo e lo fa quest’anno ottenendo un ottimo crono sulla propria gara di punta: i 50 stile libero. Buoni risultati sono stati conseguiti anche da Barbara Sciabica, Laura Liotta, Gianmarco Alessi e Salvatore Milioti. Sulle 15 gare disputate dagli atleti agrigentini sono ben 12 i “personal best” migliorati (ed in alcuni casi con miglioramenti davvero notevoli). Il gruppo si è quindi mostrato in grande crescita, grazie all’eccellente lavoro svolto da coach Davide Dessì che al termine della manifestazione ha commentato: “Le nostre punte continuano a mostrarsi al top delle classifiche ed arrivano le prime conferme anche dai ragazzi che abbiamo inserito in squadra negli ultimi mesi. Questo mi gratifica per il lavoro svolto. Adesso guardiamo con fiducia ai prossimi appuntamenti”.

Ultima modifica: 29 maggio 2018