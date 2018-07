Tribunale: Insediati i nuovi presidenti delle sezioni penali, Malato e Mazzara

AGRIGENTO. Cerimonia di insediamento ieri mattina nell’aula Livatino del Tribunale di Agrigento dei nuovi presidenti della sezione penale Alfonso Malato e Wilma Angela Mazzara. Alla cerimonia di insediamento, davanti al collegio presieduto dal presidente del tribunale Pietro Maria Falcone, hanno partecipato in tanti, tra magistrati, avvocati, personale giudiziario. Alfonso Malato che Wilma Angela Mazzara provengono dall’Ufficio del Gip.

Con il loro insediamento il Tribunale di Agrigento colma una vistosa lacuna e rimette al meglio in moto la macchina della giustizia. Le due sezioni penali erano rimaste vuote in seguito al trasferimento del magistrato Giuseppe Melisenda Giambertoni e al raggiunto limite degli otto anni previsto per gli uffici semi direttivi che il magistrato Luisa Turco ha sforato da alcune settimane. Sin da subito si era fatto il nome del giudice Alfonso Malato, proveniente dall’ufficio Gip e proposto all’unanimità dalla quinta commissione del Csm.

Maggiore incertezza per la seconda presidenza: il gruppo dell’organo di autogoverno della magistratura che si occupa di valutare le domande si era spaccato proponendo due nominativi: Giuseppe La Placa (2 voti), giudice del tribunale di Enna e Wilma Angela Mazzara (3 voti). Intanto Con l’entrata a regime dei trasferimenti, sia in entrata che in uscita, ci saranno ventitrè magistrati in servizio su una pianta organica di ventisei.

Ultima modifica: 20 luglio 2018