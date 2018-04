Treno investe furgone, paura sui binari della Palermo – Agrigento

Il treno viaggiava da Palermo vero Agrigento, l’incidente nei pressi di Comitini, nessun ferito

Scontro tra il treno e un furgone intorno alle 19,40 di questa sera, vicino alla stazione di Comitini, nei pressi di contrada Muxarello. Nell’impatto si sarebbe scontrato, anche se di striscio, con un furgone condotto da un uomo che si è trovato bloccato sui binari. Il treno è rimasto fermo sul posto dove è intervenuta la polizia ferroviaria per i rilievi di rito. Dopo gli accertamenti la situazione è ritornata alla normalità. Non ci sono feriti, solo paura per i pendolari che viaggiavano a bordo del treno.

Ultima modifica: 19 aprile 2018