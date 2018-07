Tre innesti nel Canicattì di Terranova: qui si vuole andare in Serie D

CANICATTI’. Canicattì calcio scatenato sul mercato. Sono tre i nuovi arrivi: il difensore Angelo D’Angelo, l’esterno offensivo Angelo Caronia e l’attaccante Giuseppe Polito.

D’Angelo, nato a Termini Imerese, classe ’87, ha nel suo “curriculum” squadre di prim’ordine, come Siracusa, Reggina, Gioiese e Castrovillari. Nell’ultima stagione sportiva, ha vestito la maglia dello Scordia, nel girone B di Eccellenza.

Angelo Caronia, proveniente dal Cus Palermo, squadra nella quale è stato protagonista, nelle ultime 2 stagioni. Classe ’93, ha nella rapidità di gioco e nella tecnica, le sue principali doti. Il Canicattì lo conosce bene, per averlo affrontato ed apprezzato, da avversario, lo scorso anno. Oltre a D’Angelo e Caronia, si registra un altro arrivo in casa biancorossa:

Giuseppe Polito, palermitano, classe ’88. E’ un attaccante tra i più esperti della categoria e riesce a ricoprire diversi ruoli nel reparto offensivo. Tra le sue ex squadre: Pomezia, Mazara, Campofranco ed Enna. Con questi “colpi”, assieme a quello di Benny Iraci e del portiere Pietro Iacono, la società del giovane ed intraprendente presidente – manager, Angelo Licata, conferma la propria intenzione di voler puntare ad un campionato di vertice per la promozione in D. Attualmente la situazione è questa: Iraci, Iacono, D’Angelo, Angelo Caronia e Giuseppe Polito, i nuovi arrivati che saranno messi a disposizione di Nicola Terranova, il mister scelto dalla società biancorossa. Le riconferme invece di Ciccio Maggio, Totò Treppiedi, Giuseppe Bognanni, Giuseppe Prestia e del giovane Vittorio Caronia. Trattative in corso con Cipolla e Tedesco che lo scorso anno si sono distinti nella rosa guidata da Seby Catania. “Ho chiesto alla società un profilo importante come attaccante – ha detto il mister Nicola Terranova. Al club ho chiesto un Top in difesa (ed ecco D’Angelo), uno in mezzo al campo ed uno davanti (Angelo Caronia ed è arrivato anche Polito)”. Il mister pensa di adottare lo schema del 3-4-1-2 oppure 3-4-3, o ancora il 3-5-2: “insomma difesa a tre in funzione alle caratteristiche dei giocatori che ho e avrò – aggiunge l’allenatore. Maggio sarà al centro, il giovane Attardo potrebbe giocare sul centrodestra. Siamo in trattativa con Cipolla e con Tedesco, secondo me quest’ultimo nella linea a tre può fare bene”.

