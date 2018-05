Travolto dalla folla alla Festa del Tataratà: morto un uomo

La vicenda dell’anziano, finito in coma dopo un incidente verificatosi durante la festa del tataratà a Casteltermini, ha avuto il suo triste epilogo: il signor Francesco, in paese conosciuto come “U zzu Cicciu” è morto. Il fatto risale a sabato scorso, quando secondo quello che riportano i siti locali, un cavallo imbizzarrito ha creato il panico tra la folla che assisteva al corteo per la sagra del Taratatà di Casteltermini. Nella ressa l’uomo, originario di Mussomeli, avrebbe riportato una ferita alla testa. Trasferito in ospedale per le cure del caso, è subito apparsa grave la situazione clinica delineatasi. Il panico era scoppiato, quando il cavallo, è improvvisamente sfuggito al controllo del fantino, finendo in mezzo alla folla. Oggi la notizia del decesso dell’uomo.

