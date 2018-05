Auto giù dal viadotto: muoiono mamma e figlio di 4 anni, grave l’altra figlia di 7.

Un’infermiera di 32 anni, Maria Stella Traina, e il figlio di 4 anni, sono morti a seguito di un incidente verificatosi in contrada Leone, lungo la strada che collega Santo Stefano Quisquina a Lercara Friddi. Gravemente ferita l’altra figlia di 7. L’auto, una Fiat Punto, per cause ancora da stabilire, è precipitata da un viadotto nelle campagne sottostanti.

La donna, per cause ancora d’accertare, è finita fuori strada, precipitando in un dirupo con la sua vettura. A bordo dell’auto i due figli . L’infermiera che, prestava servizio in una clinica della zona, insieme al figlio, sarebbero morti sul colpo, mentre l’altra bimba è stata invece tirata fuori dalle lamiere e trasferita in elisoccorso, all’ospedale dei bambini di Palermo. Le sue condizioni sono gravissime.

FOTO SANDRO CATANESE

Ultima modifica: 28 maggio 2018