Tragedia di Genova: Confcommercio Agrigento si ferma per commemorare le vittime

Tragedia di Genova, anche Confcommercio si ferma per commemorare le vittime

A seguito del tragico avvenimento di Genova accaduto nella giornata di martedì 14 agosto u.s. la Giunta di Confcommercio – Imprese per l’Italia della Provincia di Agrigento, in segno di rispetto, vicinanza e solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, rivolge a imprese e operatori di tutte le categorie della Provincia l’invito ad abbassare a metà le serrande o a spegnere parzialmente le luci delle proprie attività a partire dalle ore 11.00, per quindici minuti, nella giornata di sabato 18 agosto p.v. in occasione dei Funerali di Stato che si terranno a Genova.

Il Presidente Provinciale Francesco Picarella

Ultima modifica: 17 agosto 2018