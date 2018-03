Traballa la maggioranza in aula Sollano : amministrazione Firetto alla resa dei conti

Dopo l’uscita del gruppo di Ap dalla maggioranza, l’amministrazione Firetto sarà chiamata ad un nuovo banco di prova. L’occasione è per il prossimo 28 marzo, con il Consiglio comunale chiamato ad approvare la Tari 2018, con il conseguente mantenimento dell’aumento della Tasi anche per l’anno in corso. C’è da comprendere se anche senza il voto di Ap l’Amministrazione Firetto riuscirà a trovare un escamotage per il raggiungimento del numero legale, necessario a far passare il mantenimento della tassa. Dopo aver incassato l’uscita dalla maggioranza del gruppo di Alfaniani, resta da capire anche come si comporterà l’attuale assessore al bilancio Giovanni Amico (FOTO), persona fidata dell’ex ministro, che è entrato a far parte dell’esecutivo proprio in quota alla componente del partito di “Alfano”. L’uscita dalla maggioranza di Ap, è stata salutata tra l’altro, con un comunicato al vetriolo, da parte dell’ex consigliere Giuseppe Di Rossa, il quale non ha perso l’occasione per rincarare la dose, invocando la “cacciata” del sindaco Lillo Firetto.

Ultima modifica: 25 marzo 2018