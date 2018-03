Secondo successo consecutivo per Vincenzo Baio del Tennis Club Città dei Templi in un torneo regionale under 10. Dopo il successo a Gela della settimana scorsa, l’atleta allenato dal team dei maestri del circolo agrigentino, ha bussato battendo di misura il bravo Gabriele Russo del Planet Canicattì. Un ottimo tennis proposto da tutti i migliori 2008 delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna che hanno stupito tutti i soci del club.

Ultima modifica: 27 marzo 2018