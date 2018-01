Torna Sport Live, nuova location e nuovi ospiti

Questa sera lunedì 8 gennaio 2018 in diretta dalle ore 20:15 torna Sport Live. La prima puntata dell’anno del rotocalco sportivo della testata giornalistica di Agrigento Oggi curata dal direttore Domenico Vecchio avrà una nuova location. Durante la puntata è previsto l’intervento dell’agente Fifa Mimmo Cecere, che ci aggiornerà sulle ultime di calciomercato ed in particolare i trasferimenti del campionato di Serie C girone C. Novità anche su trattative Akragas. Spazio all’automobilismo con ospite Luigi Bruccoleri patron della scuderia Project Team srl che parlerà dei programma sportivi del sodalizio agrigentino per l’anno 2018 a cominciare dalla prossima gara mondiale wrc Rally di Montecarlo. Commenti sul basket Serie A2, Fortitudo Moncada Agrigento. Diretta Facebook sulla pagina di AgrigentoOggi dalle ore 20:00. www.facebook.com/AgrigentoOggi/

Ultima modifica: 8 gennaio 2018