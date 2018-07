Torna da Palermo con 99 grammi di hashish: prima l’arresto, poi l’obbligo di dimora per agrigentino

Sorpreso dai Carabinieri di Santa Margherita Belice, che lo hanno fermato ad un posto di blocco, in località Gulfa, mentre era in auto e tornava da Palermo in compagnia di altre persone, in possesso di un panetto di hashish di 99 grammi. A seguito di peruisizione domiciliare scattata nei suoi confronti sono poi stati rinvenuti altri 9 grammi di hashish e un bilancino, più un coltello per il taglio della sostanza.

Un uomo di 39 anni è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti, l’arresto convalidato e successivamente rimesso in libertà dal sostituto procuratore Michele Marrone che per lui ha disposto l’obbligo di dimora a Santa Margherita Belice paese di origine dell’uomo.

Ultima modifica: 15 luglio 2018