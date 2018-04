Torna il caffè letterario a primavera della Questura di Agrigento

AGRIGENTO. Per il secondo anno consecutivo, presso il centro balneare della Polizia di Stato del Viale delle Dune di San Leone, torna il Caffè Letterario “edizione di primavera”, promosso dalla Questura di Agrigento e dedicato ai giovani di alcuni istituti scolastici superiori. L’iniziativa, promossa dalla Questura in collaborazione con l’associazione culturale “Emanuela Loi” continua con rinnovato impegno, con quattro incontri previsti per il corrente mese di aprile.

Si comincia sabato 7 aprile 2018 con il libro di Alessandra Turrisi, giornalista palermitana “Paolo Borsellino, l’uomo giusto”. Secondo incontro il 14 aprile 2018 con il magistrato Simona Lo Iacono, autrice del libro “Il morso” ed il terzo incontro sarà con il Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Agrigento, Salvatore Vella che, insieme a due imprenditori Mauro Baricca e Demetrio Pisani, ha scritto il libro “La forza del gruppo – l’etica come chiave del successo”. Saranno presenti gli studenti degli Istituti “Foderà” e “Brunelleschi”. Ultimo incontro, in programma il 28 aprile 2018 con il libro “Le mafie dopo le stragi” che raccoglie, da un’idea di Attilio Bolzoni, trentasette racconti di altrettanti autori. Il libro si divide in due parti: la prima “L’estate delle bombe” e la seconda “Dov’è, dove si nasconde?”. Tra gli autori, Tina Montinaro, Sergio Lari, Pietro Grasso, Maria Falcone, Giovanni Paparcuri, Lirio Abbate, Maurizio Costanza, Letizia Battaglia. Ad incontrare Bolzoni saranno gli studenti dell’Istituto “Nicolò Gallo”.

