Tonno di 200 kg spiaggiato ad Eraclea Minoa con un amo in bocca

Un grosso tonno rosso è stato ritrovato arenato sulla spiaggia di Eraclea Minoa con un amo in bocca. Il pesce di circa 200 kg, era adagiato sul bagnasciuga della terza spiaggia. “Questa notte – ha scritto su Facebook il responsabile di Maremico Agrigento Claudio Lombardo – il mare ha depositato la carcassa di questo enorme tonno rosso, sulla spiaggia di Eraclea minoa. Due giorni fa lui ha combattuto come un leone per 2 ore contro un pescatore di Ribera che lo aveva allamato, poi la lenza si è rotta, ma l’amo è rimasto dentro la sua bocca. Questa mattina il pescatore ha riconosciuto l’amo mentre gli operai lo hanno pesato e trasportato fuori dalla spiaggia. Era lungo 2 metri e pesava quasi 200 chili”. (FOTO Comunicalo.it)

Ultima modifica: 9 agosto 2018