Tommaso Guariglia posta un video dove si vede mentre setta destinazione Agrigento sul suo navigatore. Il segnale è fin troppo chiaro, la Fortitudo e il giocatore salernitano hanno rinnovato il contratto. La Moncada ed il centro, saranno insieme anche per la prossima stagione. Come prassi è il direttore sportivo Cristian Mayer ad ufficializzare l’accordo: “Siamo felici di avere ancora con noi Tommaso Guariglia. E’ un giovane che lo scorso anno ha dato vita ad un percorso di crescita importante. Tommaso può dare tanto. Sono contento di potere continuare a lavorare con lui, la sua riconferma si inserisce nel nostro progetto di valorizzazione dei giovani”. Dice Mayer. La stagione che verrà per Tommaso Guariglia sarà più che mai importante. “Sono contento – dice il centro – di rimanere ad Agrigento. Abbiamo lavorato bene, coach Ciani è bravissimo. La Fortitudo è una società serissima, io ho firmato il mio contratto a giugno, il campionato non è ancora finito e non ho mai avuto il minimo dubbio. Ringrazio Cristian Mayer per la fiducia che depone in me ogni giorno. Spero – aggiunge – di potere migliorare ancora. Grazie al lavoro cresciuto tanto, mi sento pronto a fare di più. La pallacanestro moderna richiede un 5 dai piedi veloci, grazie al lavoro fatto con coach Ciani posso crescere ancora. Ma non mi fermo, con i miei compagni vogliamo ripetere la stagione dello scorso anno, sperando che sia sempre più entusiasmante”. Tommaso Guariglia si aggiunge quindi ai già confermati Lorenzo Ambrosin, Simone Pepe e Giacomo Zilli.

“Sono contento di restare e di continuare a crescere. La Fortitudo Agrigento è una società seria”. Ecco chi sarà con noi anche l’anno prossimo!Ecco le parole di Mayer e Guariglia —-> http://www.fortitudoagrigento.it/home/?p=15375&preview=true#WeAreAg (Lega Nazionale Pallacanestro) Posted by Fortitudo Agrigento on Friday, June 15, 2018

Ultima modifica: 15 giugno 2018