in seguito ad un accordo tra l’ABBA (Associazione dei B&B di Agrigento) e la Sezione locale di Slow Food nell’aprile 2018, è stato formalizzato

l’avvio di una collaborazione da sviluppare su vari filoni di attività, tra cui anche la realizzazione del progetto “The taste of Agrigento”, un affascinante viaggio alla riscoperta della Tipica cucina agrigentina e mediterranea, da proporre non solo ai nostri concittadini ma sopratutto ai numerosi visitatori che affolleranno la nostra città nella prossima stagione.

In pratica, ABBA e Slow Food faranno in modo che sulle nostre tavole, sulle tavole dei ristoranti, sui tavolini delle colazioni dei B&B, insomma in tutti i posti in cui si somministra cibo, arrivi genuinità, qualità, gusto, amore per la nostra Terra Madre.

A seguito di ciò oggi mercoledi 16 MAGGIO 2018 – h 20.00 presso il Ristorante Roney Club in Viale della Vittoria 211 -Agrigento si svolgerà il primo progetto di promozione e valorizzazione dei prodotti e dei piatti tipici agrigentini cui interverranno il Presidente dell’ABBA Dott. Carmelo Cantone, i Dott.ri Massimo Brucato e Ignazio Vassallo di Slow food e i titolari dell’Azienda vinicola Firriato.

Nell’occasione sarà presentato un interessante “Work project for B&B”, un’innovativa opportunità di guadagno, rivolta esclusivamente ai B&B di Agrigento.

La manifestazione sarà presentata dal poliedrico artista Francesco Novara

Ultima modifica: 16 maggio 2018