Testa di bovino dinnanzi il cancello di Ida Carmina: fatto strano

Sospetta intimidazione per Ida Carmina, testa di bovino dinnanzi il cancello del suo terreno.

Il Sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina ha denunciato nelle scorse ore un possibile atto intimidatorio, dopo che la mattina del primo maggio è stata scoperta una parte della testa di un bovino, dinnanzi il cancello del recinto del suo terreno, in contrada Scavuzzo, a poche decine di metri della casa di campagna che un anno fa fu teatro di un atto vandalico, con dei balordi che misero a soqquadro l’abitazione.

“Un fatto strano – ha commentato Ida Carmina – perché quel cancello si trova in un vicolo cieco e quella testa andava portata lì appositamente. Non sappiamo però da quando si trovasse lì. Era infatti da diversi giorni che nessuno andava in quel terreno”.

Cautela e riserbo sull’episodio da parte delle forze dell’ordine, mentre la denuncia è stata svolta presso il locale Commissariato di Polizia di Porto Empedocle, diretto dal vicequestore Cesare Castelli.

Calogero Conigliaro

Ultima modifica: 3 maggio 2018