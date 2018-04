Terzo appuntamento del Caffè Letterario “Primavera 2018” della Questura di Agrigento

AGRIGENTO. Presso il Centro Balneare della Polizia di Stato del Viale delle Dune di San Leone, alla presenza del Questore Maurizio Auriemma, si è svolto il terzo appuntamento con il Caffè Letterario “Edizione di Primavera”.

L’incontro ha visto la presenza del Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Agrigento, Salvatore Vella che, insieme a due imprenditori Mauro Baricca e Demetrio Pisani, con i quali si è discusso del libro dagli stessi realizzato “La forza del gruppo – l’etica come chiave del successo”. Il volume, scritto dal magistrato e dai citati imprenditori, raccoglie le storie esemplari di coraggiosi imprenditori siciliani che hanno scelto la strada della legalità ribellandosi e denunciando il racket del pizzo. Gli autori si confrontano su temi quali l’impresa, la mafia, la crescita e l’etica, l’ottenimento dei risultati nella gestione aziendale, raccontando le difficoltà, le problematiche e le soluzioni che tutti i giorni si trovano a gestire in azienda, in Procura, sul campo operativo, esaltando l’etica e la motivazione come elementi centrali nel processo teso al buon funzionamento e al benessere del gruppo.

All’iniziativa, promossa dalla Questura in collaborazione con l’associazione culturale “Emanuela Loi”, hanno partecipato circa 50 studenti dell’Itc “Foderà” accompagnati, oltre che da vari docenti, anche dalla preside dell’Istituto Patrizia Pilato. I ragazzi sono stati accompagnati presso la citata struttura balneare da un pullman della Polizia di Stato.

Il quarto ed ultimo appuntamento dell’edizione primaverile dell’iniziativa avrà luogo sabato prossimo 28 aprile con il giornalista Attilio Bolzoni con il quale si parlerà del libro “LE Mafie dopo le stragi”.

Ultima modifica: 23 aprile 2018