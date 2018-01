Terzo appuntamento cena&musica per Ginger Christmas #unplugged con Sergio Calì, giovane e starordinario musicista emergente agrigentino, con il suo vibrafono e percussioni. Sergio Calì si è esibito nell’ambito di festival e stagioni concertistiche in Arkansas e New York,suonando tra i tanti alla Carnegie Hall di New York e all’Argenta Theatre di Little Rock come solista oltre che a Jacksonville,Harrison, Star City,Lake Village, Astoria (NY, USA), Wolfsburg (Germania), Bauru (Sao paulo, Brasile), Strasburgo (Francia), Valverde De La Vera (Madrid, Spagna) ; in Italia, dove ha suonato anche per RAI radio televisione italiana, RTI Mediaset,Enpi Entertaiment, Fondazione Musica per Roma, Auditorium Parco della Musica, AngelicA – festival internazionale di musica , Associazione musicale Etnea,Teatri di Pietra, Accademia culturale “Il cerchio delle arti”, Fondazione Teatro Massimo, Teatro Finocchiaro, Goehte Institut. Ha preso parte al progetto specialistico GMC del Conservatorio di Palermo, all’orchestra del Conservatorio “V.Bellini” di Palermo, l’orchestra del Conservatorio “A.Scontrino” di Trapani oltre che alla compagnia teatrale ED. Nel 2012 ha ottenuto una menzione speciale al “Premio Nazionale Delle Arti – sezione Strumenti a percussione-Solisti” per “la spiccata sensibilità musicale”e, nello stesso anno ha vinto il Premio “Maria Elisa Di Fatta” Sezione Giovani Talenti per “perizia tecnica, tocco e Valore Musicale”. “Most distinguished Percussionist” al “IBLA GRAND PRIZE” (2013). Nel 2015 ha vinto il Concorso “Benedetto Albanese” ricevendo inoltre il premio “Joe Monastero;ha vinto, inoltre, il Concorso Internazionale “Diapason” Precede la performance una cena con le pietanze proposte da Mareme Cisse Menù – Petit entrè di Mareme – Rotolo di pasta fresca ripieno di cardi e besciamella con crema di zucchine al timo – Couscous Sama Yaye, ricetta della mamma con legumi e verdure – Dessert Acqua e calice di vino inclusi € 25 a persona

Ultima modifica: 2 gennaio 2018