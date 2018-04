Terza “Marcia di legalità” promossa dall’Aics a Joppolo

JOPPOLO GIANCAXIO. “In marcia per ricordare…per dire NO alla Mafia” è l’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, promossa dal comune di Joppolo Giancaxio e dal comune di Raffadali, Una giornata che radunerà oltre 1000 giovani delle scuole di vari gradi della Provincia di Agrigento, sotto le insegne della legalità voluta fortemente dal sindaco joppolese Angelo Giuseppe Portella e dall’assessore alla cultura Enzo Carrubba oltre al sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro.

La Presidenza Provinciale dell’Ente AICS di Agrigento aderisce, oggi,alla Marcia per la legalità con i propri gruppi dirigenti e con a capo il giovane Presidente Provinciale Giuseppe Petix. Concentramento in Piazza Europa, dove seguiranno i saluti del sindaco di Raffadali. Arrivo nella piazza centrale di Joppolo e cerimoniale di commemorazione delle vittime della mafia con il saluto del sindaco di Joppolo, Angelo Portella,del Prefetto,del Presidente della Regione e del Provveditore agli studi. Subito dopo si terrà l’importante testimonianza di don Maurizio Patricello, parroco di Caivano, simbolo della battaglia condotta nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Inoltre, in contemporanea presso la Piazza Centrale sono previste attività ludico – musicali con gli alunni più giovani in collaborazione con i ragazzi dell’AICS, tra queste il Color Party offerto dalla Presidenza Provinciale dell’AICS di Agrigento. Queste sono le altre associazioni e gruppi di volontariato che parteciperanno alla giornata di domani: Legambiente, Caritas diocesana Agrigento, Agende Rosse, Pax Christi, Centro Pio La Torre di Palermo, “Familia” Coop Sociale Comunità Minori presente in Aragona, Organizzazione N.O.I., Croce Rossa, Azienda sanitaria di Agrigento, Protezione Civile Provincia di Agrigento, Associazione Donatori di Sangue Polizia di Stato Agrigento.

Evento importante di questa manifestazione è l’inaugurazione del PARCO AVVENTURA di Joppolo Giancaxio, dove l’artista Giulia Agnello eseguirà un murales per l’occasione.

Ultima modifica: 6 aprile 2018