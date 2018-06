Terza edizione “Mega torta” in onore di San Calogero – i preparativi

Cominciano ad Agrigento i preparativi in vista dei festeggiamenti di San Calogero per quella che sarà la terza edizione della realizzazione di una mega torta in onore del Santo “nivuru e beddru” più amato e venerato dagli agrigentini.

L’ideatore dell’iniziativa il recordman dell’arte e della bellezza Pastry Chef Giovanni Mangione, in collaborazione con pasticceri e chef provenienti da tutta la Sicilia.

La torta ci ha riferito Mangione si distinguerà per elenganza e incanto, totalmente in tema San Calogero, alla frutta, con bagna al liquore alchermes e dal peso di circa 450 kg con la certezza di assistere ad un ennesimo straordinario e sorprendente record.

Novità ancora più importante e lodevole, quest’anno la realizzazione della torta è legata ad un’iniziativa benefica, una fetta di torta si potrà acquistare al prezzo di 50 centesimi e il ricavato sarà totalmente donato ai più bisognosi.

La solidarietà e l’altruismo sono dei valori fondamentali per l’essere umano è non andrebbero mai persi di vista nella quotidianità della vita.

L’evento ha aggiunto Mangione sarà sponsorizzato ufficialmente dalla prestigiosa rivista “Pasticceria internazionale” punto di riferimento dei professionisti a livello mondiale.

L’iniziativa avrà luogo presso il Sagrato di San Calogero giorno 5 Luglio 2018.

Non resta che dire: Viva San Caló!!!

Gerlando Carratello Food Blogger presso

TAVULA MISA E PANI MINUZZATU

Ultima modifica: 11 giugno 2018