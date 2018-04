Terza Categoria: Joppolo forza tre!

Cala il tris l’Asd Joppolo Giancaxio che nell’anticipo della 19^ giornata del campionato di Terza Categoria, si impone tra le mura amiche con il risultato di 3 a 1 contro il Vis Ribera.

Parte male il match per i giallorossi che, nella prima frazione di gioco sono costretti a sostituire per infortunio il bomber e capitano Carmelo Portella.

Ma questo cambio non demorde i locali che si portano in vantaggio con Diego Castronovo, che da fuori aria esplode un gran destro e complice una deviazione, porta in vantaggio i suoi.

Nella ripresa continuano a macinare gioco i locali il maglia rosa e in contropiede trovano il raddoppio con Mangiavillano dopo un’azione personale.

C’è spazio per il classico goal della bandiera che sembra riaprire i giochi, ma quando il Ribera sembra crederci, ancora Castronovo tira dal cilindro una perla e la deposita in rete.

Finale: Joppolo 3 – Ribera 1.

Ultima modifica: 15 aprile 2018