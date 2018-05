A Terrasini il trofeo Travelgate di Tennis

Si rinnova anche quest’anno, per i tennisti amatoriali, l’immancabile appuntamento con il trofeo Travelgate di tennis (doppio giallo), giunto alla sua XX edizione. Il torneo, come da tradizione, si svolgerà presso il villaggio turistico di Città del Mare a Terrasini, nel week-end dal 8 al 10 giugno prossimi.

Come ogni anno, la partecipazione di tennisti agrigentini, e non solo, sarà molto nutrita e si prevede battaglia per aggiudicarsi l’ambito trofeo e il relativo premio, vale a dire il soggiorno gratuito per l’edizione successiva.

Il torneo è organizzato da Gero Bellavia, in collaborazione con il Circolo Tennis di Agrigento.

Ultima modifica: 27 maggio 2018