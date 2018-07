Pare che gli investigatori stanno seguendo una pista precisa. Come riporta il Gds questa mattina, i poliziotti del commissariato “Frontiera”, coordinati dal vice questore aggiunto Chiara Sciarrabba, hanno – durante tutta la notte – letteralmente rastrellato Porto Empedocle. Si cercava il sospettato. Nonostante il rastrellamento del territorio comunale, ma non soltanto, i poliziotti del «Frontiera» non sono riusciti a rintracciare né l’uomo che è sospettato d’aver esploso i colpi di pistola calibro 7,65, né tanto meno l’arma utilizzata. I poliziotti sono stati chiamati sabato sera da un cittadino, da una persona che era al porto e che avrebbe sentito i colpi d’arma da sparo. Gli agenti, anche quelle delle «Volanti» della Questura di Agrigento, si sono precipitati tutti – immediatamente – nell’area portuale. Alla banchina del porto empedoclino, oltre alla polizia di Stato, sono accorsi anche i carabinieri, la Guardia di finanza e i militari della Capitaneria.

Il pescatore ferito alla gamba, il trentenne che è stato colpito non appena è sceso dal peschereccio, è stato subito soccorso e portato all’ospedale di contrada Consolida ad Agrigento.