Tentato omicidio Curto: chiuse le indagini. Scaccia sarà interrogato dal giudice

CANICATTI’. Il pubblico ministero ha concluso le indagini preliminari per il tentato omicidio di cui è accusato il pastore canicattinese di 34 anni, Gianluca Scaccia. Il difensore dell’indagato, l’avvocato Angela Porcello, ha chiesto che il suo assistito fosse sottoposto ad interrogatorio. Richiesta accolta ed audizione fissata per il prossimo 23 maggio al carcere di contrada Petrusa dove Scaccia è attualmente detenuto. Infatti, nonostante per questo episodio abbia ottenuto gli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, il pastore canicattinese non può lasciare la casa circondariale “Di Lorenzo” perchè sta scontando un’altra pena, divenuta definitiva per precedenti penali.

Il processo al quale è sottoposto Scaccia è quello per la sparatoria in cui rimase ferito Vincenzo Curto, suo rivale in amore.

L’uomo è accusato di essere l’autore del tentato omicidio avvenuto lo scorso 22 giugno quando sono stati esplosi tre colpi di pistola, calibro 7.65, nei confronti di Vincenzo Curto. Colpi che hanno raggiunto al torace ed alla gamba la vittima. Una ogiva è stata estratta dai medici del Barone Lombardo dal corpo di Curto, e consegnata ai carabinieri le altre due sono state ritrovate dalla polizia in vicolo Stamura, nei pressi del popoloso quartiere di Borgalino dove si sarebbe verificato l’episodio al confine con contrada Montagna.

Scaccia, durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto, si era avvalso della facoltà di non rispondere ma ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee con cui, nella sostanza, si era discolpato dicendo che non è stato lui a sparare all’indirizzo dell’ex marito della propria compagna.La donna peraltro aveva formalizzato la separazione dall’uomo che ha raccontato di essere stato ferito a colpi di arma da fuoco dal rivale. Il pubblico ministero Alessandra Russo aveva chiesto una proroga delle indagini per mettere meglio a fuoco alcuni aspetti tecnici legati all’arma usata per il presunto tentato omicidio. Adesso le indagini si sono concluse e si attende l’interrogatorio di Scaccia.

