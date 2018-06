Tentano di rubare ciclomotori a San Leone: arrestati dalla Polizia di Stato

AGRIGENTO. La Polizia ha arrestato Carmelo Pullara, 29 anni e Gabriele Matina, entrambi favaresi, in quanto colti nella flagranza del reato di furto aggravato in concorso. Intorno alle 3 odierne, un equipaggio della “Squadra Volante” si recava in Via delle Viole della frazione balneare di San Leone, in quanto era giunta segnalazione sulla linea “113”, circa un furto in atto di ciclomotori, al momento parcheggiati in quella via. Sul posto gli agenti, notavano parcheggiato, tra gli altri, un ciclomotore che presentava evidenti segni di manomissione, tra i quali la plastica anteriore sotto il faro completamente lesionata ed asportata ed il cablaggio dell’impianto elettrico esposto; danni causati verosimilmente durante un tentativo di furto.

L’immediata attività posta in essere dai poliziotti si concretizzava in un capillare e mirato controllo nelle zone adiacenti a quella segnalata; in particolare, nella confinante via delle Azalee, il personale intervenuto notava la presenza di due soggetti appiedati, che si accingevano a caricare su un’autovettura un altro ciclomotore. I due, alla vista degli agenti tentavano un’improbabile fuga, ma venivano immediatamente fermati ed identificati per gli odierni arrestati. A supporto dell’intento criminale dei due soggetti, si precisa che l’autovettura sulla quale stavano caricando il ciclomotore, presentava la targa occultata da un tappetino.

Stante la flagranza del reato, i due soggetti venivano dichiarati in stato di arresto e su disposizione dell’A.G., venivano condotti presso le rispettive abitazioni ed ivi posti agli arresti domiciliari.

