AGRIGENTO. In ospedale reparti con croniche carenze di posti letto. In Urologia pazienti in corsia. Il caso è stato trattato oggi nel Videogiornale di Teleacras che con le proprie telecamere è entrata in ospedale.

Gloria Scafè ha intervistato il primario del reparto di Urologia, Michele Ruoppolo e due pazienti.

Ultima modifica: 12 luglio 2018