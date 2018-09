Teko, da oltre 40 anni un’azienda specializzata nella costruzione di supporti per tubazioni industriali

L’Iteko srl, con sede a Floridia in provincia di Siracusa, è un’azienda specializzata nella costruzione di supporti per tubazioni industriali.

L’azienda è attiva da più di 40 anni nel campo, grazie a un’esperienza familiare nel settore delle carpenterie metalliche che affonda le sue origini già dagli inizi degli anni ’70.

In tutti questi anni l’azienda è cresciuta tantissimo grazie alla grande professionalità del team dei suoi lavoratori. Nonostante in questo settore vi siano state tantissime innovazioni, è riuscita perfettamente a stare al passo con i tempi e quindi ad evolversi, accettando e superando con successo nuove sfide lavorative, aumentando sempre più il numero dei propri clienti e attuando una grande azione di fidelizzazione.

L’azienda trae origine dall’esperienza del team Indomenico, operante nel settore fin dal 1967, team impegnato nella costruzione dei primi serbatoi impiegati nel petrolchimico di Siracusa. La Iteko srl nasce proprio da questa realtà e ne rappresenta lo sbocco naturale, viene infatti fondata nel 2016 con lo scopo di fornire servizi e soluzioni globali nel settore delle costruzioni in acciaio, il tutto con grande competenza e professionalità.

L’azienda è ubicata su un’area di 11.000 mq e dispone di macchinari all’avanguardia come le macchine a Controllo numerico (CNC) dedicate al taglio e foratura di lamiere che consentono di attuare lavorazioni complesse, con tempi di esecuzione perfettamente in linea con le più moderne attrezzature reperibili sul mercato maggiormente all’avanguardia del settore.

L’Iteko, essendo un’azienda specializzata nella costruzione di supporti per tubazioni industriali, è operativa nel settore della carpenteria metallica leggera, media e pesante, in campo industriale e civile, è inoltre ferrata nella prefabbricazione di pipe-supports, godendo di un bacino di clienti di spessore internazionale. Ciò che contraddistingue questa azienda è il fare costantemente ricorso a due elementi importanti per chi vuole operare in questo settore e cioè la qualità e l’affidabilità, due caratteristiche che si evincono costantemente dalla tracciabilità dei materiali impiegati e dai rigorosi controlli, il tutto fatto nell’ottica della cura e della soddisfazione del cliente nonché della sicurezza e della durata delle opere.

L’azienda ha acquisito nel corso degli anni numerose certificazioni, tra le più importanti, solo per citarne qualcuna: ISO 9001:2015, EN 1090-01. Ciò significa che è in grado di offrire a 360 gradi garanzia e fiducia ai propri committenti che sono così sicuri di essersi affidati a una realtà seria ed efficiente nel settore. Grazie a questa professionalità la Iteko srl ha creato rapporti professionali duraturi e continuativi con diverse importanti realtà del territorio sia locale che nazionale, mantenendo costantemente standard elevati al fine di garantire sempre risultati di grande qualità e di conseguenza la soddisfazione dei propri clienti.

Dal settore industriale al pipe support, fino ad arrivare al settore civile, l’azienda è cresciuta senza temere concorrenti, ma facendo dell’affidabilità e della professionalità due importanti punti cardinali da seguire ogni giorno per crescere, prepararsi e accettare nuove sfide.

Con Iteko la Sicilia può davvero vantare un’azienda leader nel settore delle carpenterie metalliche.

Ultima modifica: 6 settembre 2018