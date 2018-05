TC CittÃ  dei Templi – OVER 45 maschile SENZA FRENI.

Dopo aver vinto il titolo regionale sabato scorso in finale contro il TC Umberto Catania con l’esemplare doppio decisivo dei protagonisti assoluti Stefano Di Paola e Nicola D’alessandro, altre soddisfazioni arrivano nell’esordio nel tabellone nazionale. Brillante vittoria del TC Città dei Templi contro il TC All Around Sports & Wellness di Roma contro i pari età romani entrambi con classifica 3.2. Alessandro Platania e Nicola D`Alessandro hanno vinto i rispettivi singolari. In formazione anche Stefano Di Paola e Mimmo D’alessandro. Adesso giorno 27 maggio trasferta storica a Bologna che proietta il tennis agrigentino in contesti di alto prestigio.

Ultima modifica: 20 maggio 2018