Tavolo tecnico: in sala giunta il punto sul l viadotto chiuso da 18 mesi (VIDEO)

Agrigento e il destino del “suo” Morandi : il sala giunta il tavolo tecnico voluto dal Sindaco Calogero Firetto, si fa il punto sul l viadotto chiuso da 18 mesi.

Si decide il futuro del viadotto. E’ appena cominciato il tavolo tecnico sul viadotto Morandi di Agrigento, chiuso da 18 mesi. Tra i temi affrontati la chiusura di un viadotto, la demolizione di un altro, delle limitazioni al transito di un ponte e la momentanea chiusura di una galleria (tutto per cattive condizioni di conservazione), è tornata, per usare le parole del sindaco, “indietro agli anni ‘70”. Per questo è proprio Firetto stempera gli animi. “Il tema della decostruzione del viadotto Akragas, per quanto suggestivo e legittimo, va affrontato solo dopo il completamento di un percorso che giunga a consegnare alla città una condizione infrastrutturale degna dei tempi che viviamo, e che di certo, oggi, non c’è”.

Presenti, oltre ai vertici di ANAS, rappresentanti della Soprintendenza dei Beni Culturali, l’ente Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, il Genio Civile e il Libero Consorzio di Agrigento. Si valuterà l’ipotesi della demolizione e di costruire un percorso alternativo. Una teoria molto cara al sindaco di Agrigento. L’ipotesi della demolizione non è da escludere, purché ci siano soluzioni alternative valide e risolutive, non come quella del ponte Petrusa. Suscita rabbia e tristezza in questo momento pensare a come l’Europa tutta abbia cambiato passo: porti, aeroporti, alta velocità, autostrade, nuove infrastrutture e perfino stadi. In Italia invece piangiamo ancora su vecchie opere che ci cadono addosso.

Rifiuti e scarti edili: il corretto processo di smaltimento

Tra le altre cose, è stato fatto rilevare che una remota ma eventuale ipotesi di demolizione comporterebbe costi esorbitanti e lo smaltimento degli scarti complesso e costoso. (Guarda anche).

“Abbiamo chiesto all’ANAS – ha detto il sindaco di Agrigento – di predisporre un progetto preliminare per creare quella che potrebbe essere la viabilità alternativa al viadotto «Morandi». Un progetto preliminare da «incastonare» nel Prg. Piano dei lavori che servirà per programmare il futuro di Agrigento e dei Comuni attigui”. Una soluzione, però, che a detta dell’ordine degli ingegneri appare irrealizzabile per via dei tanti vincoli che insistono sul territorio.

LEGGI ANCHE Viadotto Morandi, gli ingegneri : è insostituibile non va demolito | VIDEO

Rita Monella: “Qualunque decisione sul viadotto Morandi di Agrigento sia presa secondo scienza e coscienza”.

La capogruppo consiliare di “diventeràbellissima” Rita Monella interviene sulla vicenda del viadotto Morandi di Agrigento con una nota stampa. Ecco il testo:

“Il consiglio comunale di Agrigento e i cittadini hanno il diritto di conoscere, attraverso una perizia tecnica, lo stato di salute strutturale dell’opera e, a seconda del risultato, acquisire le dovute riflessioni relative al mantenimento o all’abbattimento dello stesso. Dispiace che all’invito fatto dal presidente della seconda commissione consiliare permanente di cui faccio parte, i dirigenti dell’ANAS hanno fatto sapere di non essere disponibili a partecipare. Pertanto, invito tutti i soggetti che ad oggi sono intervenuti sulla vicenda, a valutare le argomentazioni tecnico-normative e prendere in esame eventuali e futuri suggerimenti. Infine, auspico che su tale questione di notevole rilevanza siano coinvolti tutti gli organi professionali preposti e gli Enti di competenza partecipata”.

FOTO SANDRO CATANESE

Ultima modifica: 7 settembre 2018