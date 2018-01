La tassa di soggiorno nel comune della Scala dei turchi. Il Sindaco Calogero Zicari: si pagherà 1 euro.

Il Sindaco di Realmonte Calogero Zicari, spiega il resoconto della consulta istituita per contribuire ad un corretto utilizzo dell’imposta di soggiorno istituita nella città della Scala dei turchi. La consulta coinvolge albergatori e operatori turistici che a vario titolo sono interessati alla misura adottata dal Municipio di Realmonte. I turisti pagheranno un euro a persona per ogni notte fino ad un massimo di cinque pernottamenti. Per chi pernotterà in una struttura di Realmonte in modo prolungato, a partire dal quinto pernottamento non dovrà corrispondere nessuna imposta. IL VIDEO

Ultima modifica: 18 gennaio 2018