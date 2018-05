Tappa 5 â€“ Agrigento-Santa Ninfa (Valle del Belice) 153 km – dislivello 2.000 m

LA TAPPA DI DOMANI

Tappa 5 – Agrigento-Santa Ninfa (Valle del Belice) 153 km – dislivello 2.000 m

Tappa pianeggiante lungo la costa nella prima parte che si svolge lungo la statale 115 (a scorrimento veloce) salvo l’attraversamento cittadino piuttosto articolato di Sciacca. La seconda parte, interamente nella valle del Belice, è invece molto articolata e caratterizzata da alcune salite lunghe, ma di blanda pendenza classificate GPM. La seconda parte presenta tratti a carreggiata ristretta e talvolta con manto strade molto usurato.

Ultimi km

Finale in discesa leggera fino ai 2.200 m, dove svoltato a destra si percorre uno strappo di circa 1.200 m con pendenze fino al 12%. Ultimo km dapprima in leggera discesa e in seguito sempre in leggera salita. Retta finale di 250 m su asfalto larga 7,5 m.

Giro d’Italia ad Agrigento: transito veicolare solo dalle 5 alle 7,30. Ecco tutti i divieti (CLICCA QUI)

COPERTURA TV

I palinsesti della Tappa 5 del Giro d’Italia sono disponibili a questo link .

Ultima modifica: 9 maggio 2018