Tangenti a Campobello: la sentenza slitta al 14 giugno

CAMPOBELLO DI LICATA. Tangenti al Comune di Campobello di Licata: dopo quattro ore di camera di consiglio, il Giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, invece di leggere la sentenza dispone di sentire l’imprenditore Angelo Incorvaia, socio della Omnia Srl di Licata che materialmente concordò e consegnò – come immortala la telecamera nascosta dei carabinieri – una mazzetta di 3mila euro al dipendente dell’ufficio Ambiente, Francesco La Mendola. Dipendente che ha patteggiato la pena e che, il giorno della consegna della tangente avrebbe tirato in ballo il capo dell’ufficio, Giuseppe Nigro.

Slitta al 14 giugno, dunque il verdetto a carico del dirigente Nigro, che ha sempre negato la ricostruzione del collega che lo accusa tirandolo in ballo e dicendo che erano d’accordo fin dall’inizio.

Qualche ora prima, in mattinata, il pubblico ministero Paola Vetro aveva concluso la requisitoria chiedendo la condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione ritenendo che “le accuse fossero pienamente provate”.

“La Mendola millanta, io non so nulla di quella tangente. Ha fatto tutto da solo, peraltro è parente di uno dei due imprenditori che ha costretto a pagare la mazzetta”. Così il quarantottenne, ormai ex dirigente dell’ufficio Ambiente del Comune di Campobello, licenziato in seguito all’arresto per concussione, si era difeso all’udienza precedente. Il suo difensore, l’avvocato Salvatore Manganello, sempre questa mattina, aveva replicato al Pm ribadendo la tesi: “Non c’è alcun riscontro alle accuse di La Mendola che ha agito da solo, mai nelle intercettazioni salta fuori il nome del dirigente o emerge un suo ruolo”.

Nelle scorse settimane Francesco La Mendola, 48 anni, il funzionario che materialmente, secondo quanto è stato immortalato nelle immagini, avrebbe riscosso la tangente, ha patteggiato due anni e otto mesi di reclusione e un anno di interdizione dai pubblici uffici.

Nigro, invece, ha scelto la strategia processuale del giudizio abbreviato. La Mendola, dipendente dell’ufficio Ambiente, era stato arrestato in flagranza di reato il 13 settembre dopo avere intascato una mazzetta di 3 mila euro da uno dei responsabili dell’impresa “Omnia” che a Campobello eseguiva alcune bonifiche. I titolari della ditta, dopo avere ricevuto ricatti e pressioni, prima velate e poi esplicite (“paga o ti scordi di lavorare col Comune e non vedi più un euro”), si sono rivolti ai carabinieri che hanno organizzato la trappola. La Mendola è stato intercettato e tutte le conversazioni con i suoi interlocutori sono state registrate, compreso il momento in cui viene chiesta la tangente. Dopo il pagamento, avvenuto davanti alle telecamere nascoste negli uffici della Omnia, a Licata, è scattato l’arresto in flagranza di reato per concussione. La vicenda, nel giro di poche ore, ha avuto un seguito perché La Mendola ha accusato Nigro, dirigente del suo ufficio di avere concordato ogni cosa con lui. Adesso il giudice vuole sentire l’imprenditore Angelo Incorvaia che concordò e consegnò la tangente. Incorvaia, che insieme al collega Valerio Peritore si è costituito parte civile con l’assistenza dell’avvocato Giuseppe Barba, sarà sentito il 14 giugno.

Ultima modifica: 1 giugno 2018