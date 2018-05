Successo di pubblico al “Quisquina cheese Festival”

XX^ Sagra del formaggio e dei prodotti tipici a Santo Stefano di Quisquina (AG) “Quisquina cheese Festival”.

Domenica 13 maggio a Santo Stefano di Quisquina (AG) in occasione della mega cassata a forma di Sicilia, farcita di ottima ricotta locale e ricca di tanti frutti candidi,sono stati attirati sia persone del posto che dai paesi limitrofi. Come sempre a partecipare a queste iniziative di “panza” non poteva mancare il nostro inimitabile amato pastry chef Giovanni Mangione il quale insieme agli altri colleghi ha preparato l’ennesima torta-opera degna della sua fama di artista “dolce”.

Ultima modifica: 17 maggio 2018