Successo per Profumo di Mina all’Openspace

Domenica sera, all’OpenSpace Teather di Agrigento, uno spettacolo raffinato, per intenditori, ha intrattenuto i privilegiati spettatori del Recital di RITA LUPO “PROFUMO DI …MINA” che, accompagnata al piano dal maestro Gery Cuffaro, ha incantato la platea. L’evento è andato subito in sold out. Gli ingredienti di questo coktail ben equilibrato sono stati, oltre alla voce straordinaria della Lupo, la cornice creata da immagini e video evocativi di Mario Mannino e dalle luci di Rino Spadaro, dalle poesie di Gemma Amico, lette con il giusto pathos all’attrice Giusi Carreca e dalla selezione delle più belle canzoni di Mina dagli anni ’60 al 2018. Quindi un evento di grande impatto emotivo per il richiamo a quegli anni d’oro che hanno segnato la giovinezza di tanti. È il caso di dire che Rita Lupo ci ha fatto avvertire in maniera nitida il “Profumo di Mina”. La regia,ancora una volta, è stata curata da Gemma Amico e Ninetta Mazzarella.

Ultima modifica: 7 maggio 2018