Successo per la 2° edizione della mega torta per la festa patronale “San Lorenzo”a Montaperto

A Montaperto, provincia di Agrigento, domenica 12 agosto in occasione della festa patronale di San Lorenzo è tornato a far parlare di sé l’inimitabile e unico pastry chef Giovanni Mangione con una delle sue magnifiche mega torte che hanno incantato e attirato tante persone in piazza. Si è trattato di un vero capolavoro di pasticceria architettonica, Giovanni insieme ai suoi colleghi tra cuie le lady chef Concetta Marino e Carmelina Giordano e Lillo Fragapane l’ha decorata con tanta frutta fresca e l’ha arricchita con la costruzione di una cascata il cui getto d’acqua “vero” si versava in un grande lago con cigni di zucchero soffiato. Come ospite d’eccellenza il Cavaliere della pasticceria siciliana Lillo Defraia con il patrocinio dell’ associazione AICS. Quindi che dire? Gio la tua creatività e bravura ci stupisce sempre, sei il nostro Michelangelo dolce!

Ultima modifica: 17 agosto 2018