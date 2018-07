“Studio Danza” conclude il 1° anno accademico tra soddisfazioni ed emozioni

Lo Studio Danza di Agrigento ha concluso il suo primo anno accademico. Un anno intenso e ricco in formazione, passione e amore per la danza. Gli allievi hanno potuto mostrare la loro bravura nel corso del saggio spettacolo che si è tenuto presso il Teatro San Francesco di Favara gremito di gente. Per l’occasione portata in scena “La Boutique Fantasque”. Sul palco l’alternarsi di diversi stili con un sapiente intreccio di bellissime coreografie.

Il tutto curato nei particolari artistici dalle insegnanti Manuela Santini e Daniela Giaffreda, direttrici della scuola, che attraverso i propri allievi hanno manifestato grande professionalità.

Maestre con grande esperienza nella danza, con certificazioni e stage alle spalle. La Santini dirige da 18 anni la Dance Academy di Palma di Montechiaro, mentre Giaffreda da ben 20 anni il Centro Studi Dimensione Danza di Mussomeli. Anche una rappresentanza delle due scuole era presente all’evento contribuendo all’ottima sua riuscita.

Una serata con “tante prime volte”. E come sempre accade nell’affrontare le prime volte, vi è stato un mix di emozione, adrenalina, ansia ed attesa da parte di tutti. Nonostante ciò i ballerini, di tutte le età, hanno saputo lasciare il pubblico entusiasta e i continui applausi sono stati la testimonianza.

Una scuola che vuole crescere sempre di più con l’obiettivo principale quello di inculcare il vero significato della danza che è disciplina in tutti i sensi. E’ nata dalla volontà di due insegnanti, Manuela Santini e Daniela Giaffreda, già amiche nella vita, che hanno deciso di collaborare per dare vita ad un nuovo progetto che si potesse affacciare nella realtà agrigentina. Le stesse, nel ringraziare e dare appuntamento a settembre, si sono dette soddisfatte e al contempo emozionate sia per la riuscita dello spettacolo che per lo svolgimento dell’intero anno di studi.

Studio Danza si avvale anche di collaboratori: per la disciplina Giocodanza la maestra Mara Moscato, per l’hip hop il maestro Gianluca Crisanti, per la danza contemporanea la maestra Sofia Di Benedetto.

Ultima modifica: 3 luglio 2018