Street Food Festival a Palma di Montechiaro dal 3 al 5 agosto

Se c’è una tendenza in quest’estate 2018 è quella dello Street Food Festival, organizzato anche a Palma di Montechiaro il 3-4 e 5 agosto in una nuova location, quella del piazzale Crucilli di Marina di Palma, il lido balneare della Città del Gattopardo, dove avverrà la celebrazione della cultura enogastronomica locale accompagnata da tanta musica live e numerosi spettacoli.

L’evento è gratuito ed aperto a tutti ed è stato organizzato dall’Associazione no profit “IO RESTO” con il patrocinio del Comune e la collaborazione dei volontari di altre associazioni tra cui “I castellani di Maria”, “F.I.D.A.P.A” e “Per la Vita”. L’Associazione “IO RESTO” non mira solo a favorire l’imprenditoria sociale attraverso la presentazione e la degustazione di specialità enogastronomiche locali d’eccellenza, ma anche a valorizzare il territorio palmese. A tal proposito “l’evento ritorna anche quest’anno con la sua seconda edizione- ha affermato il Consigliere comunale e Vicepresidente dell’associazione Angela Incardona – con la speranza di trasformarlo in un appuntamento fisso, in una tradizione che accresca la presenza turistica nel paese e al contempo lo faccia crescere sia in termini economici sia in termini socio- culturali”.

Le tre serate durante le quali Marina di Palma farà da sfondo allo Street Food Festival, oltre alla degustazione di prodotti locali come vini pregiati, formaggi e confetture in appositi stand, prevedono l’alternarsi di numerosi spettacoli ed iniziative che variano dalla musica allo sport.

L’evento sarà inaugurato venerdì 3 agosto alle ore 19:00 con la partecipazione del gruppo “Vespa Club”. A seguire alle ore 21:00 vi sarà lo spettacolo di canto e ballo intitolato “Le stelle del Gattopardo” durante il quale si esibiranno le allieve e gli allievi delle scuole di danza e canto di Palma.

Sabato 4 agosto alle ore 17:30 avrà luogo la maratona “I giochi di una volta” finalizzata a fare riscoprire il piacere dei giochi di un tempo che oggi, nella società digitale, sembrano essersi estinti. Alle ore 19:00 il progetto “Nonne in pasta” sarà occasione di incontro tra due generazioni, quella dei bambini e quella delle nonne. Queste ultime metteranno a disposizione dei nipoti tutta la loro saggezza nell’arte della cucina per tramandare anche ricette tipiche, giunte a sopravvivere ai giorni nostri grazie all’arte del tramandare di generazione in generazione. A seguire nella stessa serata, alle ore 21:00 ci sarà La Corrida- “Palmesi allo sbaraglio”. Si tratta di uno spettacolo ispirato a quello celebre della Rai che consentirà di partecipare a quanti amano divertirsi e fare divertire il pubblico con la propria esibizione. Per questo evento si prevede già un pubblico numeroso in quanto consentirà la partecipazione non solo dei palmesi, ma anche di molti concorrenti provenienti dai comuni limitrofi come Licata, Naro, Camastra, Canicattì, Campobello di Licata e Favara che si sono iscritti e continuano a iscriversi all’evento per sfidarsi. Lo spettacolo, intermezzato dalla band degli “Havana”, prevede un solo vincitore al quale sarà corrisposto un premio in denaro pari a 500 €.

Per la giornata di domenica 5 agosto, conclusiva dell’evento, alle ore 17:00 è previsto lo svolgimento del 14° Memorial “Lillo Inguanta” nel quale, come ogni anno, gareggeranno differenti podisti provenienti da ogni parte della Sicilia e oltre. Al termine della gara podistica, previsto per le ore 19:00, avverrà la premiazione dei vincitori con la consegna delle targhe.

Lo Street Food Festival di Marina di Palma si concluderà con l’esibizione della band “The Brothers” che si esibirà sempre a piazzale Crucilli alle ore 21:00.

