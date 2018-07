Street Food Fest” approda nella città dei templi

Street Food Fest” approda ad Agrigento

Sul lungomare Falcone e Borsellino di San Leone dal 2 agosto

Lo “Street Food Fest” approda ad Agrigento. Sul lungomare Falcone e Borsellino di San Leone, dal 2 al 5 agosto, oltre 20 “street fooders” saranno pronti a far gustare il cibo da strada siciliano e non solo. Fra gli chef presenti, si potranno trovare proposte di cucina indiana, iraniana, spagnola, turca, pakistana ed altre contaminazioni mediterranee, esplosioni di gusto per tutti i palati ed anche una linea “gluten free” per andare incontro alle esigenze dei celiaci. A far da cornice alla ricca proposta gastronomica dello “Street Food Fest”, un calendario di eventi con tanta musica ed un ampio spazio dedicato all’approfondimento culinario. Ogni giorno due appuntamenti fissi con la cucina gourmet, alle 19 ed 21, con altrettanti cooking show di chef del territorio. Poi spazio alla musica con due concerti ogni sera. L’apertura degli stand dello street food è fissata per ogni giorno alle 17,30. La manifestazione è ideata e organizzata dalla società AdMeridiem con il patrocinio del Comune di Agrigento.

